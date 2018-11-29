Реставрация «Родины-матери» в Волгограде: фотовзгляд изнутри и снаружи

От Сталинграда - до Великой Победы 29.11.2018 11:24
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29.11.2018 11:24
Процесс реставрации объекта культурного наследия федерального значения - знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде вышел на очередной этап. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие подрядной организации начали подготовку к прокладке дренажной системы вокруг монумента.
На очереди - установка нового наружного освещения. Планируется, что 18 мощнейших разнонаправленных светильников будут освещать как саму статую целиком, так и отдельные элементы, например, лицо и меч.
С начала лета этого года специалисты сделали акцент на внутренних работах и, прежде всего, восстановили разрушенные от времени части арматуры и облицовки, а также заменили канаты - это более 100 стальных тросов, удерживающих бетонный каркас.
Если попасть внутрь статуи, что удалось съемочной группе ИА «Высота 102», то можно убедиться, что новенькие канаты выглядят более чем надежно. Их огромные анкера и калибровочные шайбы, густо смазанные пушечным маслом, свидетельствуют о невероятной грандиозности сооружения - каждый металлический трос, снабженный датчиком, как говорят специалисты, «натянут на 60 тонн».
По всей системе внутренних помещений монумента теперь проходят новые коммуникации электроосвещения и пожаротушения (в случае возгорания распыляется специальный порошок). А в камере инженерной аппаратуры появились вентилируемые шкафы с оборудованием «как в самолетах», которое выдерживает резкие перепады температур.
Инженеры подрядной организации «Главзарубежстрой» во всех подробностях рассказали ИА «Высота 102» о реставрационных работах и провели экскурсию по внутренним ячейкам статуи от нулевого уровня до самого верха. Все подробности в ближайшее время - в специальном видеорепортаже.
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