Волгоградскому «Ротору» за «заслуги» покупают новый автомобиль





Футбольному клубу «Ротор» приобретают новый автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, клубу понадобился Hyundai H-1 (или эквивалент) – автомобиль на восемь-девять мест на дизельному топливе с объемом двигателя не менее 2497 и не более 2500 кубических сантиметра. Цена закупки 2 миллиона 935 тысяч рублей. Интересно, что на сайте официального дилера Hyundai H-1 можно приобрести в полной комплектации примерно за 2,5 миллиона рублей.

Напомним, недавно ФК «Ротор» приобрел автобус за 14 миллионов рублей. Новый автомобиль, вероятно, клуб получит за «успехи», которые продемонстрировал по итогам осенней части ФНЛ. Эти "заслуги" стали поводом для увольнения главного тренера и вынесения дисциплинарных взысканий в адрес руководства облкомспорта. К слову, автомобиль такой же марки у «Ротора» уже был. Но, видимо, уже "пообносился", а потому клубу потребовалось новое авто.