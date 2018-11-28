Злостного должника по алиментам нашли в больнице Волжского

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Происшествия 28.11.2018 18:10
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28.11.2018 18:10
С переломами и ушибами после аварии нашли судебные приставы Волжского злостного неплательщика алиментов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП России по региону, задолжал мужчина более 200 тысяч рублей.
Найти неплательщика долго не удавалось. По адресу прописки мужчина не проживал. И появление судебных приставов в больнице стало для него полной неожиданностью. Мужчинее вручили предупреждение об уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также направление в Центр занятости.
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