Злостного должника по алиментам нашли в больнице Волжского

С переломами и ушибами после аварии нашли судебные приставы Волжского злостного неплательщика алиментов. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП России по региону, задолжал мужчина более 200 тысяч рублей.

Найти неплательщика долго не удавалось. По адресу прописки мужчина не проживал. И появление судебных приставов в больнице стало для него полной неожиданностью. Мужчинее вручили предупреждение об уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также направление в Центр занятости.



