В Волжском с улиц и дорог «уводят» воду, не дожидаясь наледи

Общество 28.11.2018 17:46
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28.11.2018 17:46
Чтобы не допустить образования наледи при минусовых температурах, на улицы и дороги Волжского вышла техника для откачки воды. Отвод c проезжей части производится при помощи стационарных систем ливневой канализации. На наиболее сложных участках задействовано 10 единиц спецтехники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства», в том числе 5 илососных машин. По словам главы Волжского Игоря Воронина, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, - важно обеспечить для волжан и гостей города беспрепятственный подход и подъезд ко всем учреждениям, пока на дорогах не образовался лед. Накануне в администрации города прошла встреча с представителями управляющих компаний, на которой обсудили вопрос содержания внутридворовых территорий в зимний период.
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