Общество

В Волгограде стоянку автобусов отодвинут от жилых домов

Общество 28.11.2018 17:13
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28.11.2018 17:13


С 1 декабря изменяется схема движения автобусных маршрутов №№ 35 и 65 – на обоих муниципальных направлениях появятся два новых остановочных пункта. Автобусные маршруты скорректированы с учетом пожеланий пассажиров, в том числе работников и посетителей популярного у горожан рынка стройматериалов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Если ранее автобусы довозили своих пассажиров только до остановки «Ул. им. Тулака», то в соответствии с новой схемой движения общественный транспорт будет останавливаться на остановочных площадках рядом с главным входом на оптово-строительный рынок, конечная  же расположится через 500 метров далее. Завершены работы по обустройству пешеходных переходов, нанесена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки. Для автобусов предусмотрена удобная площадка для разворота  и отстоя с твердым покрытием и оборудованным местом отдыха для водителей. 
Изменение конечной остановки не только повысит удобство волгоградцев, посещающих крупный оптовый комплекс, но избавит жителей близлежащих домов от неудобств, связанных с расположением вблизи их жилья места отстоя транспорта, пояснили в мэрии.

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