В Волгограде нашли водителя, испортившего дорогу гудроном

Водителя автомобиля, который чуть не устроил транспортный коллапс, нашли сотрудники полиции региона. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Второй продольной в районе Мамаева Кургана автомобилисты увидели на дороге разлитую вязкую жидкость темного цвета. Как выяснилось позже, это был гудрон. В сети уже появились фото и видео, как черная жижа летит на кузовы машин. Да и передвигаться по такому «катку» было опасно.
Происшествия 28.11.2018 16:50
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28.11.2018 16:50
Водителя автомобиля, который чуть не устроил транспортный коллапс, нашли сотрудники полиции региона. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Второй продольной в районе Мамаева Кургана автомобилисты увидели на дороге разлитую вязкую жидкость темного цвета. Как выяснилось позже, это был гудрон. В сети уже появились фото и видео, как черная жижа летит на кузовы машин. Да и передвигаться по такому «катку» было опасно.
Водителя автомобиля, который чуть не устроил транспортный коллапс, нашли сотрудники полиции региона. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Второй продольной в районе Мамаева Кургана автомобилисты увидели на дороге разлитую вязкую жидкость темного цвета. Как выяснилось позже, это был гудрон. В сети уже появились фото и видео, как черная жижа летит на кузовы машин. Да и передвигаться по такому «катку» было опасно.
На виновника уже составили административный протокол. Обвиняется водитель в повреждении дороги. Как пояснили ИА "Высота 102" в администрации города, для обеспечения безопасности специалисты ЖКХ засыпали асфальт песком. А ночью, когда поток движения машин уменьшится, планируется расчистить участок дороги.
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