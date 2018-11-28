Происшествия

В Волгограде нашли водителя, испортившего дорогу гудроном

Происшествия 28.11.2018 16:50
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28.11.2018 16:50


Водителя автомобиля, который чуть не устроил транспортный коллапс,  нашли сотрудники полиции региона.  Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Второй продольной в районе Мамаева Кургана автомобилисты увидели на дороге разлитую вязкую жидкость темного цвета. Как выяснилось позже,  это был гудрон. В сети уже появились фото и видео,  как черная жижа летит на кузовы машин. Да и передвигаться по такому «катку» было опасно. 
На виновника уже составили административный протокол. Обвиняется водитель в повреждении дороги.  Как пояснили ИА "Высота 102" в администрации города, для обеспечения безопасности специалисты ЖКХ засыпали асфальт песком. А ночью, когда поток движения машин уменьшится, планируется расчистить участок дороги.
 

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