В Волгограде нашли водителя, испортившего дорогу гудроном



Водителя автомобиля, который чуть не устроил транспортный коллапс, нашли сотрудники полиции региона. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Второй продольной в районе Мамаева Кургана автомобилисты увидели на дороге разлитую вязкую жидкость темного цвета. Как выяснилось позже, это был гудрон. В сети уже появились фото и видео, как черная жижа летит на кузовы машин. Да и передвигаться по такому «катку» было опасно.

На виновника уже составили административный протокол. Обвиняется водитель в повреждении дороги. Как пояснили ИА "Высота 102" в администрации города, для обеспечения безопасности специалисты ЖКХ засыпали асфальт песком. А ночью, когда поток движения машин уменьшится, планируется расчистить участок дороги.