Капремонт изувеченного «генеральского» дома в Волгограде начнется в новом году

Общество 28.11.2018 15:03
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28.11.2018 15:03
Капитальный ремонт известного «шумиловского» дома в Кировском районе Волгограда переносится на следующий год: региональный фонд капремонта объявил аукцион на выполнение работ, который состоится 27 декабря. Предстоит капитально отремонтировать крышу, фасад, подвальные помещения, системы электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения. То есть это все те виды работ, которые «завалила» компания «Чибис», возглавляемая Алексеем Трояновским, и которая должна была закончить работы на доме №16 по улице генерала Михаила Шумилова 15 октября текущего года. Начальная (максимальная) цена нынешнего договора - более 25 млн рублей. Сроки выполнения работ - до 1 августа 2019 года.
Напомним, «Высота 102» неоднократно рассказывала о скандальной компании, которая не только сорвала все сроки выполнения работ на доме, но и работала с грубейшими отступлениями от проектно-сметной документации, уничтожив особенности исторического облика фасада здания. Фонд капремонта обратился в Волгоградское УФАС с требованием включить ООО «Чибис» в реестр недобросовестных подрядных организаций, отстранив от капитального ремонта на три года. Контракт с данной компанией на капремонт дома №16 по ул. Шумилова расторгнут.
Напомним, в Кировском районе «генеральский» дом знают все: другого такого больше нет. Здесь проживали заслуженные и знаменитые люди Сталинграда-Волгограда, на его фасаде установлена мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову.
Информагентство посвятило этой ситуации несколько публикаций: «Компания «Чибис» шокировала жителей исторического дома в Волгограде сроками и качеством капремонта», «Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического дома», «В Волгограде изуродованный капремонтом дом освобождают от строительных лесов», «В Волгоградской области ООО «Чибис» отлучили от капремонта на три года».
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