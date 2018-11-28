Экономика

Предупреждение: не лезь и не воруй

Экономика 28.11.2018 15:37
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28.11.2018 15:37


Кража металлоконструкций высоковольтных линий электропередачи и элементов оборудования подстанций стала нередким явлением. Злоумышленники спиливают стальные уголки опор, проникают на подстанции с целью кражи кабеля. 
В адрес редакции ИА «Высота 102» пришло письмо от «Волго-Донского предприятия Магистральных электрических сетей» (входит в структуру ПАО ФСК ЕЭС)  с призывом обратить внимание читателей на проблему хищений металлических уголков с линий электропередач.
Каждый житель России должен понимать всю опасность таких действий, говорится в письме,  и помнить о значении электросетевых объектов для страны, для общества, для каждого человека.
ЛЭП и подстанции относятся к объектам жизнеобеспечения, поэтому такие кражи по масштабу возможных последствий сравнимы с диверсиями или терактами. Аварии с выходом из строя электросетевых объектов особенно опасны зимой, в период пиковых нагрузок на сети.
Отпиливая уголок с опоры или срезая кабель на подстанции, преступники ставят под удар тысячи людей, в том числе – самого себя и своих близких.
Об этом же стоит помнить и тем гражданам, кто равнодушно проходит мимо таких краж, наивно полагая что это лишь «проблемы энергокомпаний», а порой и сочувствует злоумышленникам – дескать, «жизнь у человека тяжелая, а энергетики богатые, от них не убудет...»
Кстати, о потерях материальных. Восстановление поврежденного злоумышленниками электрооборудования – работа сложная и дорогостоящая. Например, замена одной опоры, потерявшей жесткость конструкции и упавшей из-за спиленных уголков, обходится в сумму около 3 млн рублей.
И ложатся эти потери не только на энергокомпании, но и на потребителей, ведь затраты на ремонтные и аварийно-восстановительные работы закладываются в тариф. 
Во-вторых, кража на энергообъекте — не шалость, а серьезное преступление. И в соответствии со статьей 215.2. УК РФ, оно карается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
В-третьих, каждый энергообъект — зона повышенной опасности. Незаконное проникновение на его территорию — риск для жизни и здоровья самого злоумышленника. Не меньшую опасность представляют собой несанкционированная работа крупногабаритной техники в охранных зонах ЛЭП и подстанций – строительство, разгрузка, складирование и тд. 
Безопасность электросетевых объектов — дело общее. Чем скорее это осознает большинство жителей нашей страны, тем надежнее будет Единая энергосистема России. 

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