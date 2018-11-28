Расследования

В Волгограде стройкомпания "перенесла" срок капремонта дома по поддельному протоколу

Расследования 28.11.2018 14:36
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28.11.2018 14:36


Уголовное дело возбудили на одну из строительных компаний города. Как сообщили ИА «Высота 102»  в пресс-службе региональной прокуратуры, компания-подрядчик подозревается в подделке и использовании протокола собрания собственников и жильцов дома по ул. Московской в Волгограде. 
Фирма не выполнила капитальный ремонт в срок и предоставила документ о переносе работ на 2023 год с формулировкой, что эта дата была согласована и озвучена на собрании собственников и жильцов. Но, как было выяснено в ходе прокурорской проверки, никаких собраний не проводилось, а люди, соответственно, не голосовали за перенос ремонта. 

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