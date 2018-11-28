



Уголовное дело возбудили на одну из строительных компаний города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной прокуратуры, компания-подрядчик подозревается в подделке и использовании протокола собрания собственников и жильцов дома по ул. Московской в Волгограде.

Фирма не выполнила капитальный ремонт в срок и предоставила документ о переносе работ на 2023 год с формулировкой, что эта дата была согласована и озвучена на собрании собственников и жильцов. Но, как было выяснено в ходе прокурорской проверки, никаких собраний не проводилось, а люди, соответственно, не голосовали за перенос ремонта.



