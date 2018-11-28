









В 4 из 11 пробах стеклоомывающей жидкости, отобранных в торговых точках Волгограда, содержится смертельно опасный для человека спирт – метанол. Такие результаты лабораторных исследований сегодня озвучил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области Максим Скаковский, сообщает ИА «Высота 102». Пробы «незамерзайки» отобрали и привезли специалистам на анализ активисты реготделения проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия».

«Наши общественности готовятся передать итоги проведенных исследований в контрольно-надзорные органы, МВД России для привлечения виновных лиц к ответственности. Поскольку сезон использования незамрзающих стеклоомывателей только начинается, то «Народный контроль будет держат руку на пульсе и продолжит свои рейды», - заявила федеральный координатор проекта "Народный контроль", депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко.





Аналогичные акции народные контролеры проводят и в других регионах страны. Волгоградская область стала первым регионом, где уже подведены результаты испытаний.

Как рассказал Максим Скаковский, испытание стеклоомывателей проводится в несколько этапов. Сначала жидкость нагревают и выпаривают спирт. Затем при помощи специальных реактивов лаборанты определяют химический состав жидкости. Не соответствуют гигиеническим требованиям следующие марки незамерзающей жидкости:

1. «Rally Extreme», производитель - ООО УК» Дуэт» (Нижний Новгород).

2. «Arctic Gleid», производитель – ООО «Мастер-Аква» (Владимирская обл.)

3. «Light Ice», производитель – ООО «Бином» (г.Ижевск)

4. «Стужа», производитель – ООО «УК «Лого дуэт» (Чувашская республика).

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в ближайшее время изымет эту продукцию с прилавков волгоградских магазинов и направит запросы своим коллегам в другие регионы для пресечения производства опасных незамерзаек.

Как рассказал Максим Скаковский, степлоомывателями дышат водители и пассажиры автомобилей, а несознательные иногда и употребляют их внутрь в качестве алкоголя. Метиловый спирт – самый дешевый, поэтому недобросовестные производители в целях легкого обогащения используют именно его, рискуя жизнями и здоровьем потребителей.

«Употребление внутрь метанола грозит слепотой или даже смертельным исходом для человека, - поясняет главврач Центра гигиены и эпидемиологии. - Дышать этим спиртом тоже опасно. Острого отравления не произойдет, но может возникнуть болезненное состояние. Поэтому использование метанола в незамерзайках официально запрещено».

За зимний период 2017-2018 годов в Волгоградской области Роспотребнадзором было проведено 56 рейдов по точкам продаж стеклоомывателей. В результате выявлено более 1000 единиц фальсифицированной продукции. В соответствии с кодексом административных правонарушений, сумма штрафа для изготовителей и продавцов опасной бытовой химии составляет до 300 тысяч рублей. За минувшую зиму было взыскано около 1 млн рублей.



