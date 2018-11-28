



Пользователи соцсети выразили свои предпочтения в опросе, проведенном информагентством «Высота 102», о возможных кандидатах на пост главного тренера волгоградского «Ротора». Так, из трех предложенных кандидатур из проголосовавших ВКонтакте на странице «Высоты 102», больше всего голосов (64%) отдано за Олега Веретнникова, 8% хотят видеть на этом посту Валерия Есипова, а 16% пригласили бы на должность главного тренера Владимира Файзулина.

Напомним, после проигрыша "Ротора" ярославскому "Шиннику" был уволен главный тренер клуба Роберт Евдокимов. Болельщики «Ротора» организовали петицию с требованием отставки председателя комитета физической культуры и спорта Александра Глинянова и гендиректора ФК Андрея Рекечинского. Поводом для этого стали провальные результаты «Ротора» в осенней части ФНЛ, недовольство сменой главных тренеров и подбором игроков. Ранее руководству облкомспорта было объявлено неполное служебное соответствие и объявлены дисциплинарные взыскания. Петицию подписали уже более 2 тысяч человек.



