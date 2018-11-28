В Волгограде заведующая детсада обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, женщина приняла на должность рабочего мужчину, который захотел уволится через четыре месяца. Но заведующая не дала расторгнуть договор и потребовала от бывшего работника «зарплатную» банковскую карту, куда с 2014 года по сегодняшний момент деньги продолжали поступать. Зарплатами и премиями заведующая распоряжалась по собственному усмотрению.

Кроме тог, женщина подозревается и в другом преступлении. В 2012 году она предложила «фиктивно» устроится воспитателем одной женщине. При этом «воспитатель» зарабатывала только стаж, а заведующая получала ее зарплату.

Общая сумма ущерба, причиненного заведующей с 18-летним стажем, составила 800 000 рублей. Свою вину женщина признала и и не отказывается от дачи показаний.