Расследования

В Волгоградской области осудили истязателя своей престарелой матери

Расследования 28.11.2018 12:47
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28.11.2018 12:47


Четыре года колонии строгого режима — такой приговор сегодня вынес суд в отношении 52-летнего жителя Быковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, мужчина пьяным систематически избивал и оскорблял свою 80-летнюю мать. На момент следствия подозреваемый находился под стражей, чтобы оградить женщину от "сынка".
Осужденный  уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление. И вышел на волю условно-досрочно лишь в мае этого года.

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