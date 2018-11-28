В Волгоградской области осудили истязателя своей престарелой матери

Четыре года колонии строгого режима — такой приговор сегодня вынес суд в отношении 52-летнего жителя Быковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, мужчина пьяным систематически избивал и оскорблял свою 80-летнюю мать. На момент следствия подозреваемый находился под стражей, чтобы оградить женщину от "сынка".
Расследования 28.11.2018 12:47
146 0
28.11.2018 12:47
Четыре года колонии строгого режима — такой приговор сегодня вынес суд в отношении 52-летнего жителя Быковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, мужчина пьяным систематически избивал и оскорблял свою 80-летнюю мать. На момент следствия подозреваемый находился под стражей, чтобы оградить женщину от "сынка".
Четыре года колонии строгого режима — такой приговор сегодня вынес суд в отношении 52-летнего жителя Быковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, мужчина пьяным систематически избивал и оскорблял свою 80-летнюю мать. На момент следствия подозреваемый находился под стражей, чтобы оградить женщину от "сынка".
Осужденный уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление. И вышел на волю условно-досрочно лишь в мае этого года.
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