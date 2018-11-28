В Волгоградской области осудили истязателя своей престарелой матери



Четыре года колонии строгого режима — такой приговор сегодня вынес суд в отношении 52-летнего жителя Быковского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, мужчина пьяным систематически избивал и оскорблял свою 80-летнюю мать. На момент следствия подозреваемый находился под стражей, чтобы оградить женщину от "сынка".

Осужденный уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление. И вышел на волю условно-досрочно лишь в мае этого года.



