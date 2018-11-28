



Экологические вопросы и проблемы в области промышленной безопасности стали темой рабочего совещания на металлургическом комбинате «Красный Октябрь», сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Участие в совещании, которое прошло в административном помещении завода, приняли заместитель губернатора Роман Беков, руководители Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и управления Росприроднадзора в Волгоградской области, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, конкурсный управляющий предприятия-банкрота, исполнительная дирекция завода и представители трудового коллектива.

Прокуратура и органы контроля акцентировали внимание нового руководства предприятия на необходимости решения имеющихся на «Красном Октябре» экологических проблем и проблем в области промышленной безопасности. Было указано на необходимость исполнения судебных решений, вынесенных по искам природоохранного прокурора о получении разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и о проведении технического перевооружение электросталеплавильного цеха № 2 с сооружением сухой газоочистки, что решит проблему «оранжевого дыма» над Волгоградом.

Также были озвучены требования судебных решений о приостановлении работы на трехсекционном шламонакопителе до получения соответствующей лицензии в области обращения с отходами и о принятии мер по устранению нарушений в области промышленной безопасности для 51 опасного производственного объекта.

В прокуратуре сообщили, что «дорожная карта» со сроками и мероприятиями по устранению указанных нарушений после утверждения конкурсным управляющим в ближайшее время будет представлена в природоохранную прокуратуру и заинтересованные контролирующие органы.

Напомним, что в мае текущего года перед ЧМ-2018 электросталеплавильный цех №2, известный волгоградцам своими «оранжевыми выбросами», в целях исполнения решения суда приостановил работу в связи с началом монтажа системы сухой газоочистки. В августе предприятие частично возобновило выплавку стали, однако работы по монтажу газоочистного оборудования не были завершены. Печи в электросталеплавильном цехе №2 останавливали на несколько дней и в начале ноября текущего года, когда арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК «Красный Октябрь» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев.