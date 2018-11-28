

Два с половиной года в колонии общего режима проведет бывший монтажник Олег Зарицын за кражу меди. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, Зарицын работал на стройке стадиона «Волгоград-Арена» и вместе с подельниками вывез с объекта две бухты медного пятижильного кабеля. Увозили дорогой метал на "Камазах" под видом мусора. Сдать «богатство» осужденный хотел на металлоприемке. При этом сумма материального ущерба, причиненная Зарицыным и его товарищами, составила более 7 миллионов рублей.

Зарицын свою вину признал. Но адвокат подал на обжалование - просил назначить условное наказание. При этом суд решил оставить приговор без изменений.