Происшествия

В Волгограде водителя фуры из Ростовской области задавили при попытке ему помочь

Происшествия 28.11.2018 11:56
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28.11.2018 11:56


Трагедия произошла сегодня в Советском районе Волгограда на улице Тбилисской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине десятого утра водитель большегруза  «Вольво» из Ростовской области  застрял на обочине. Проезжающий мимо 56-летний водитель автокрана - волгоградец - согласился помочь вытащить бедолагу и начал сдавать назад. По его словам, он  видел водителя в зеркала до последнего, после чего тот пропал из поля зрения. Когда водитель крана вышел из кабины - увидел  тело без признаков жизни.
Приехавшие медики диагностировали мгновенную смерть. Точная причина смерти не установлена, на трупе в области головы есть небольшая ушибленная рана. Задний стоп-сигнал автокрана разбит. Личность погибшего пока не установлена. на месте работает следственно-оперативная группа. Тело направлено на СМЭ.

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