В Волгоградской области в связи с ухудшением погоды дорожники - в режиме повышенной готовности

Общество 28.11.2018 11:30
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28.11.2018 11:30
Дорожные предприятия переведены в режим повышенной готовности: в ближайшие сутки патрулировать трассы будет 76 единиц техники - 31 в Ростовской области и 45 - в Волгоградской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие трое суток на федеральных трассах в Ростовской и Волгоградской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, в отдельных районах переходящий в метель, и туман при понижении температуры от +1 до -13 градусов по Цельсию. На дорогах возможно образование гололедицы и снижение видимости до 300-500 м.
Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах и может быть увеличено - до 108 единиц в Ростовской и 156 единиц в Волгоградской областях. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.
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