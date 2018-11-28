Жители Волгоградской области "приютили" у себя виртуальных иностранцев





За прошедшие сутки полицейские региона выявили три факта «фиктивной» регистрации выходцев из бывшего СССР. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, иностранцы «проживали» на территории Волгоградской области.

В Новониколаевском районе на учет была поставлена 29-летняя уроженка Республики Молдова. А в частном доме в Средней Ахтубе «прописался» 59-летний гражданин Узбекистана. Во Фроловском районе в доме 31-летней местной жительницы по документам числился мужчина из Азербайджана. При этом никто из иностранцев по адресу постановки на учет не проживал.