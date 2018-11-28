Происшествия

Жители Волгоградской области "приютили" у себя виртуальных иностранцев

Происшествия 28.11.2018 10:40
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28.11.2018 10:40


За прошедшие сутки полицейские региона выявили три факта «фиктивной» регистрации выходцев из бывшего СССР. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, иностранцы «проживали» на территории Волгоградской области. 
В Новониколаевском районе на учет была поставлена 29-летняя уроженка Республики Молдова. А в частном доме в Средней Ахтубе «прописался» 59-летний гражданин Узбекистана. Во Фроловском районе в доме 31-летней местной жительницы по документам числился мужчина из Азербайджана. При этом никто из иностранцев по адресу постановки на учет не проживал.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание — 3 года тюрьмы.

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