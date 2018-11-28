Происшествия 28.11.2018 10:38
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28.11.2018 10:38
Саратовскими полицейскими задержан 17-летний юноша из Волгоградской области, который похитил у 34-летнего жителя Саратова коллекционные монеты. По данным МВД по Саратовской области, - сообщает ИА «Высота 102», - ранее этот молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. По результатам проведенной проверки следственным подразделением отдела полиции УМВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Максимальное наказание, которое грозит любителю монет - лишение свободы на срок до двух лет. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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