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В Волгоградской области бывшего сотрудника гостехнадзора осудили за выдачу липовых прав трактористам
Расследования 28.11.2018 09:48
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28.11.2018 09:48
5 лет колонии общего режима получил бывший сотрудник территориального отдела Гостехнадзора в Камышинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, такой приговор вынес Камышинский городской суд в отношении 35-летнего бывшего специалиста ведомства. Его признали виновным в получении взятки и четырех эпизодах служебного подлога. Мужчина брал мзду от фермеров за оформление удостоверений трактористов-машинистов. При этом обучаться технике вождения тракторов и сдавать экзамены на право управления самоходными машинами работники фермера не желали. Одному из своих знакомых сельхозпроизводителей осужденный предложил услугу по экспресс-оформлению документов на двоих человек за 30 тысяч рублей. При отсутствии фактического обучения были составлены соответствующие свидетельства, на основании которых после фиктивного экзамена специалист Гостехнадзора выдал удостоверения трактористов-машинистов.
Оперативное сопровождение осуществлялось отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышинский».
Уголовное дело расследовалось СО по Камышину СУ СК России по Волгоградской области. Подсудимый вину признал частично. Решением суда мужчина лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по производственному обучению технического колледжа находится на стадии судебного рассмотрения.
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