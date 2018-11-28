В Волгоградской области приступили к ликвидации ГУПов

Общество 28.11.2018 09:45
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28.11.2018 09:45
ГУП «Волгоградоблстройинвест» ликвидируется по решению властей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, поводом для этого стала оптимизация количества государственных унитарных предприятий. Начаты мероприятия по ликвидации "Волгоградоблстройинвеста" - в частности, создана ликвидационная комиссия.
ГУП «Волгоградоблстройинвест» выполняло функции заказчика и подрядчика при осуществлении строительного надзора за возведением различных объектов в Волгоградской области – гидротехнических сооружений, газопроводов, детских садов.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что региональные власти получили директиву из правительства РФ о необходимости ликвидировать ГУПы и МУПы. Крайний срок для завершения этих процедур определен до 1 января 2021 года. Автором этой инициативы является ФАС России. Так, в антимонопольном ведомстве считают, что участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию.
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