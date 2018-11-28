Электричка "Волгоград-Волжский" взяла пассажиров в "заложники"





Пассажиры электрички «Волгоград-Волжский» накануне вечером не доехали до места назначения. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», электропоезд остановился перед платформой «Воссоединение» около шести часов вечера. Выяснилось, что сломался тепловоз, который тянул грузовой состав, застрявший на пути следования электрички. Ожидание «подмоги» в виде другого тепловоза затянулось на два часа.

Часть пассажиров покинула электричку и в грязи и под ливнем добиралась до Третьей Продольной, чтобы пересесть на общественный транспорт. Другая часть, самые терпеливые, остались в вагонах. Однако доехать на электричке до места назначения им так и не удалось. После двух с лишним часов ожидания электричка с «заложниками» нештатной ситуации отправилась…. назад. На станцию Волгоград-1 волжане вернулись в 20-30, чтобы пересесть на маршрутки и, наконец, добраться домой. Возмущенные пассажиры не удовлетворены возвращением денег за испорченную поездку и требуют извинений от «Волгоградтранспригорода» и РЖД.



