Аналитика

В Волгоградской области тариф за вывоз мусора станет предновогодним сюрпризом для населения

Аналитика 27.11.2018 20:27
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27.11.2018 20:27



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: ухудшение погоды в Волгограде, регоператор сферы ТКО нашел, кому отдать миллиарды, амфетамин в лесополосах и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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