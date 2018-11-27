В Волгограде бизнесвумен разорила компанию после смерти партнера



Четыре года в колонии общего режима проведет бывший учредитель строительных организаций Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, Татьяна Никитина в 2015 году после смерти своего компаньона по фирме назначила себя директором. Женщина "забыла" сообщить об этом вдове бывшего партнера, которая по закону унаследовала четверть акций фирмы.

"Предприимчивая" бизнесвумен с ноября 2015-го по сентябрь 2016-го года заключила фиктивные договора на выполнение работ с четырьмя подконтрольными коммерческими структурами. В результате из бюджета компании пропало 42 миллиона рублей. По решению суда Никитиной также нельзя будет заниматься управлением коммерческих организации еще два года. Вину свою осужденная не признала и подала на обжалование. Но Волгоградский областной суд приговор оставил в силе.