Расследования

В Волгограде бизнесвумен разорила компанию после смерти партнера

Расследования 27.11.2018 15:42
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27.11.2018 15:42


Четыре года в колонии общего режима  проведет бывший учредитель строительных организаций Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной прокуратуре, Татьяна Никитина в 2015 году после смерти своего компаньона по фирме назначила себя директором. Женщина "забыла" сообщить об этом вдове бывшего партнера, которая по закону унаследовала четверть акций фирмы. 
"Предприимчивая"  бизнесвумен с ноября 2015-го по сентябрь 2016-го года заключила фиктивные договора на выполнение работ с четырьмя подконтрольными коммерческими структурами. В результате из бюджета компании пропало 42 миллиона рублей. По решению суда Никитиной также  нельзя будет заниматься управлением коммерческих организации еще два года. Вину свою осужденная не признала и подала на обжалование. Но Волгоградский областной суд приговор оставил в силе.

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