



За девять месяцев 2018 года ВТБ в Волгоградской области выдал жителям региона 14,7 тыс. кредитов на общую сумму 10 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 36%.

На 1 октября розничный кредитный портфель достиг отметки в 24 млрд руб. С начала года этот показатель увеличился на 14%. Драйвером роста выступили ипотека – 11 млрд рублей (+13%) и кредиты наличными – 10,6 млрд рублей (+17%).

По отношению к январю-сентябрю 2017 года объем выдач кредитов наличными увеличился на 42%. Всего клиенты оформили 11 тыс. займов на сумму 5,5 млрд рублей.

Рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать уверенный рост. За отчетный период выдано 1,8 тыс. жилищных кредитов на 3 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем с января по сентябрь 2017 года. Около 15% от общего объема выдач пришлось на программу покупки квартир от 65 кв. м. Чаще всего клиенты приобретали недвижимость на вторичном рынке: их доля в общем объеме приблизилась к 75%, а в новостройках держится на уровне 25%. Средняя сумма ипотеки выросла на 13% до 1,7 млн рублей.

Каждый шестой заемщик рефинансировал действующий кредит. На эти цели с начала года выдано займов на сумму свыше 1 млрд рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

За три квартала волгоградцы оформили 1,7 тыс. автокредитов на 900 млн рублей. По сравнению с девятью месяцами 2017 года объем выдач увеличился на треть. Основную долю продаж занимают новые автомобили, такие как Lada, Hyundai, Volkswagen, Nissan и Toyota. При этом значительно вырос спрос на поддержанные машины.

Портфель привлеченных средств с начала года, включая инвестпродукты, увеличился в 1,3 раза - до 22,7 млрд рублей. Примерно 65% всех сбережений вкладчиков размещено на депозитах, 22% приходится на накопительные и текущие счета, 13% - на инвестиционные продукты.