Общество

Без ограниченных возможностей: волгоградцы взяли золото на всероссийском конкурсе профмастерства

Общество 27.11.2018 16:06
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27.11.2018 16:06





Шестеро студентов волгоградских колледжей стали призерами национального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс», проходившего в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Еще четверо ребят стали победителями финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который проходил в Южно-Сахалинске. Оба конкурса проводились среди молодых людей с инвалидностью или с ограниченными возможностями.  Так, первые места получила подопечная Волгоградского медицинского колледжа Рабия Хутраева (компетенция «Медицинский и социальный уход») и выпускница колледжа ресторанного сервиса и торговли Елизавета Гришина («Кулинарное дело»). Другие призеры конкурсов показали класс в таких номинациях, как электромонтаж, молярное, поварское дело, а также сборка и разборка электронного оборудования.
Сегодня лауреатов всероссийских состязаний, а также их наставников и руководителей колледжей с цветами и подарками встречали в Волгоградской областной думе. Совсем недавно ребята вернулись из Москвы, где депутат Госдумы Анна Кувычко организовала для них экскурсию по российскому парламенту. По словам законодателя, молодежь Волгоградской области участвует в  международном движении «Ворлдскилс», призванном повышать статус рабочих профессий, с 2014 года. «Мы гордимся успехами наших ребят, радуемся за их педагогов, которые воспитают еще не одно поколение профессионалов», - отметила Анна Кувычко. 
Слышать теплые слова в свой адрес, получать подарки и добрые напутствия молодым людям, имеющим ограничения по здоровью, безусловно приятно и ценно. Но еще более важно для них быть уверенными в завтрашнем дне и в том, что они будут востребованы на рынке труда. Представители исполнительной, законодательной власти региона заверили ребят в  том, что местные предприятия уже ждут их. Статистические данные также говорят о том, что молодые люди с ограниченными возможностями востребованы на производствах региона. Так, по словам вице-губернатора Зины Мержоевой, в 60% случаев ребята, которые хотят устроиться, получают работу. Эти показатели опережают статистику по трудоустройству здорового населения Волгоградской области.
Зампредседателя областной думы Сергей Горняков отметил, что местные работодатели должны быть замотивированы на трудоустройство молодежи с ограниченными возможностями. «Будет обидно,  если лучшие кондитеры или медсестры уедут в Москву», - с улыбкой заметил депутат. Горняков предложил коллегам по регпарламенту обсудить возможность внесения поправок в законодательную базу  Волгоградской области.  «Многие из наших предприятий сегодня получают различные преференции, в том числе, налоговые. Одним из критериев для предоставления подобных льгот можно установить прием на работу граждан, имеющих ограничения по здоровью», -  озвучил идею народный избранник.

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