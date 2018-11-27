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В Волгоградской области стали меньше делать абортов

Аналитика 27.11.2018 14:28
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27.11.2018 14:28

В  2017 году число прерываний беременности по Волгоградской области по сравнению с 2016 годом  сократилось в 1,4 раза и составило 19 случаев на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградстат,  значение данного показателя на 100 родов в 2017 году  снизилось в 1,3 раза (51 случай против 64 в 2016 году). Кроме того, в 2017 году в 1,4 раза сократилось количество  случаев прерываний первой беременности.

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