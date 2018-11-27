Первый снег в Волгоградской области уже стал причиной нескольких аварий

Заснеженная дорога, по печальной традиции, снова стала причиной ДТП в разных районах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, некоторые аварии произошли на федеральных трассах.
Происшествия 27.11.2018 14:29
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27.11.2018 14:29
Заснеженная дорога, по печальной традиции, снова стала причиной ДТП в разных районах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, некоторые аварии произошли на федеральных трассах.
Заснеженная дорога, по печальной традиции, снова стала причиной ДТП в разных районах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, некоторые аварии произошли на федеральных трассах.
В Быковском районе на 641 километре автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" водитель «Газели» не справился с управлением и выехал в кювет на встречной полосе. Машину опрокинуло, мужчина за рулем был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом ключицы и рваной раной.
А в Волжском на плотине ГЭС водитель иномарки "Саньенг Кайрон" тоже не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка врезалась в «Ладу Гранта». Госпитализация потребовалась только водителю отечественной машины. Диагноз медиков: ушиб грудной клетки, ушиб левого колена, тупая травма живота. Также известно, что в момент аварии асфальт был покрыт снегом.
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