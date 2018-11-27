Первый снег в Волгоградской области уже стал причиной нескольких аварий



Заснеженная дорога, по печальной традиции, снова стала причиной ДТП в разных районах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, некоторые аварии произошли на федеральных трассах.

В Быковском районе на 641 километре автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" водитель «Газели» не справился с управлением и выехал в кювет на встречной полосе. Машину опрокинуло, мужчина за рулем был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом ключицы и рваной раной.