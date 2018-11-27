СПИД лечат лучше всего в Волгоградской области

Минздрав России отметил волгоградский регион как один из лучших в работе по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции: волгоградский профильный центр стал лучшим в номинации «За вклад в профессию» всероссийского конкурса «Лучший СПИД-центр». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в текущем году показатель заболеваемости в регионе на 1,7% ниже аналогичного периода 2017 года и в 1,7 раза ниже, чем в Российской Федерации. Также на протяжении последних лет областной показатель охватом тестирования населения на ВИЧ превышает показатель по Российской Федерации и является самым высоким в ЮФО. С начала 2018 года обследовано свыше 550 тысяч человек. В настоящее время антиретровирусная терапия и лабораторный мониторинг эффективности терапии проводится у 100% нуждающихся — это является одним из самых высоких показателей в России.