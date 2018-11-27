Общество

В Волгограде ожидают ухудшения погоды

Общество 27.11.2018 14:10
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27.11.2018 14:10


Ухудшение погодных условий прогнозируют в Волгограде. По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» в течение суток  в областном центре  сохранится туман и дождь, переходящий в снег, что способствует  образованию на дорогах сильной гололедицы.  Синоптики также предупреждают об усилении порывов ветра до 16 метров в секунду. Дорожно-коммунальные службы в непрерывном режиме продолжают обрабатывать  проезжую часть и тротуары противогололедными реагентами. В случае необходимости дорожные службы готовы оперативно нарастить  группировку спецтехники.  Бригады дорожно-коммунальных служб работают в круглосуточном режиме – сегодня  днем в уборке снега и обработке дорог задействовано  порядка 70 единиц спецтехники. Работы по расчистке дорог в связи с непрекращающимися  осадками    будут вестись непрерывно: обработав участки дорог с  подъемами и  поворотами, спецтехника переместится на магистрали, а затем на внутрирайонные улицы. Параллельно ведется уборка общественных территорий и дворов. Администрация Волгограда   настоятельно просит всех автовладельцев использовать транспорт, оборудованный зимними шинами, соблюдать осторожность, а также не оставлять  у края проезжей части свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

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