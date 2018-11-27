В Волгограде ожидают ухудшения погоды





Ухудшение погодных условий прогнозируют в Волгограде. По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» в течение суток в областном центре сохранится туман и дождь, переходящий в снег, что способствует образованию на дорогах сильной гололедицы. Синоптики также предупреждают об усилении порывов ветра до 16 метров в секунду. Дорожно-коммунальные службы в непрерывном режиме продолжают обрабатывать проезжую часть и тротуары противогололедными реагентами. В случае необходимости дорожные службы готовы оперативно нарастить группировку спецтехники. Бригады дорожно-коммунальных служб работают в круглосуточном режиме – сегодня днем в уборке снега и обработке дорог задействовано порядка 70 единиц спецтехники. Работы по расчистке дорог в связи с непрекращающимися осадками будут вестись непрерывно: обработав участки дорог с подъемами и поворотами, спецтехника переместится на магистрали, а затем на внутрирайонные улицы. Параллельно ведется уборка общественных территорий и дворов. Администрация Волгограда настоятельно просит всех автовладельцев использовать транспорт, оборудованный зимними шинами, соблюдать осторожность, а также не оставлять у края проезжей части свои автомобили, чтобы не препятствовать работе спецтехники.



