На скользких дорогах Волгограда сбили трех пешеходов













На данный момент в Волгограде трое пострадавших пешеходов уже обратились к медикам. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, происшествия случились в трех разных районах города.

В Советском районе на проспекте Университетском водитель «Рено Дастер» сбил 64-летнюю женщину. Пенсионерка переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый свет. Пострадавшую доставили в больницу. Предварительный диагноз — перелом шейки бедра.

Также под колеса машины попал пенсионер в Красноармейском районе. На ул. 40 лет ВЛКСМ водитель «Ниссан Альмера» не выдержал дистанцию и сбил 61-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы - перелом правого бедра и открытый перелом правого предплечья.

А в другом южном районе города — Кировском - под колеса ВАЗ-2115 попал 44-летний мужчина. В момент аварии он переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом левой голени и черепно-мозговой травмой.

Сотрудники ГАИ региона в период наступления неблагоприятных погодных условий просят и водителей и пешеходов быть на дороге более внимательными и соблюдать ПДД.