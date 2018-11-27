Регоператор Волгоградской области «нанял» сборщика мусора

Экономика 27.11.2018 13:52
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27.11.2018 13:52
Более 4,5 миллиардов рублей получит фирма из Красноармейского района Волгограда от регоператора за сбор мусора в районах и городских округах Волгоградской области за три года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, по итогам аукционов, проведенных ООО «Управление отходами Волгоград» на оказание услуг по сбору неопасных отходов, определился единственный участник и, соответственно, победитель закупок – ООО «Волга-Д». Фирма зарегистрирована в Красноармейском районе, ее уставной капитал – 10 тысяч рублей. Как следует из данных из открытых источников, основной вид деятельности компании – управление собственным и арендованным недвижимым имуществом, однако фирма занимается также торговлей лекарствами, косметикой, гигиеническими средствами, химчисткой. Есть и еще один вид деятельности – сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов 1-4 классов опасности.
Напомним, на услуги по сбору мусора региональный оператор выделил около 4,5 миллиарда рублей из собственных средств. В течение трех лет исполнитель должен будет обеспечить вывоз мусора в трех зонах Волгоградской области: в северо-западной (Алексеевский муниципальный район, Даниловский муниципальный район, Еланский муниципальный район, Киквидзенский муниципальный район, Кумылженский муниципальный район, Нехаевский муниципальный район, Новоаннинский муниципальный район, Новониколаевский муниципальный район, Серафимовичский муниципальный район, Фроловский муниципальный район, Урюпинский муниципальный район, городской округ город Михайловка, городской округ город Урюпинск, городской округ город Фролово); в северной зоне (Дубовский муниципальный район, Жирновский муниципальный район, Иловлинский муниципальный район, Калачевский муниципальный район, Камышинский муниципальный район, Клетский муниципальный район, Котовский муниципальный район, Ольховский муниципальный район, Руднянский муниципальный район, Суровикинский муниципальный район, Чернышковский муниципальный район, город Камышин) и в Волжской (Быковский муниципальный район, Ленинский муниципальный район, Николаевский муниципальный район, Палласовский муниципальный район, Среднеахтубинский муниципальный район, Старополтавский муниципальный район, город Волжский).
До начала работы регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области остается чуть больше месяца. Однако тариф для населения на мусор до сих пор не утвержден.
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