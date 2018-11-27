Офисы пенсионного фонда в Волгоградской области нуждаются в охране от террористических угроз





Почти одиннадцать с половиной миллионов рублей выделено на охрану территориальных подразделений отделений пенсионного фонда по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, офисы пенсионного фонда должны быть оборудованы постами охраны с обязательным наличием специальных средств (или огнестрельного оружия) у охранников и возможностью вызова мобильной оперативной группы. Время реагирования такой группы на вызов должно составлять 5 минут в случае попытки проникновения на объект посторонних лиц или противоправных действий на охраняемом объекте. Также охранники должны обеспечить соблюдение порядка входа сотрудников и посетителей в здание, а также выноса материальных средств по пропускам; контролировать исправность и сохранность входных дверей, осматривать внешнюю территорию, своевременно реагировать на действия лиц, нарушающих порядок, на проявления угроз террористического характера, срабатывание средств охранно-пожарной сигнализации и т.д. Срок оказания услуг – с начала нового года до середины 2019. Посты охраны будут работать в 49 офисах пенсионного фонда. Причем в некоторых откроют посты физической охраны, некоторые будут поставлены на автоматическую сигнализацию.



