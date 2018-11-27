Офисы пенсионного фонда в Волгоградской области нуждаются в охране от террористических угроз

Общество 27.11.2018 15:43
6106 20
27.11.2018 15:43
Почти одиннадцать с половиной миллионов рублей выделено на охрану территориальных подразделений отделений пенсионного фонда по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, офисы пенсионного фонда должны быть оборудованы постами охраны с обязательным наличием специальных средств (или огнестрельного оружия) у охранников и возможностью вызова мобильной оперативной группы. Время реагирования такой группы на вызов должно составлять 5 минут в случае попытки проникновения на объект посторонних лиц или противоправных действий на охраняемом объекте. Также охранники должны обеспечить соблюдение порядка входа сотрудников и посетителей в здание, а также выноса материальных средств по пропускам; контролировать исправность и сохранность входных дверей, осматривать внешнюю территорию, своевременно реагировать на действия лиц, нарушающих порядок, на проявления угроз террористического характера, срабатывание средств охранно-пожарной сигнализации и т.д. Срок оказания услуг – с начала нового года до середины 2019. Посты охраны будут работать в 49 офисах пенсионного фонда. Причем в некоторых откроют посты физической охраны, некоторые будут поставлены на автоматическую сигнализацию.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29412 11
28.10.2018 19:26
24643 9
17.11.2018 16:54
14951 0
В Волгоградской области директор МУП делал закупки на деньги жителей27.11.2018 17:42
Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона27.11.2018 17:01
Без ограниченных возможностей: волгоградцы взяли золото на всероссийском конкурсе профмастерства27.11.2018 16:06
В Волгограде ожидают ухудшения погоды27.11.2018 14:10
Похвальный лист: волгоградского доктора поблагодарили за спасение ребенка в самолете27.11.2018 11:39
В Волгограде инвалида оставили без гаража27.11.2018 11:12
Волгоград дождался первого снега (ФОТОРЕПОРТАЖ)27.11.2018 09:45
В Волгограде на расчистку дорог от первого снега вышли десятки единиц техники27.11.2018 09:26
В Волгоградской области уменьшена величина прожиточного минимума для населения27.11.2018 09:08
Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»27.11.2018 08:50
Жители дома в Волгограде подозревают УК-«фантом» в коррупции26.11.2018 16:16
Сегодня ночью в Волгограде ждут снег26.11.2018 16:09
В Волгоградской области 33-летней женщине отказали в приеме на работу из-за… возраста26.11.2018 14:33
Избирком Волгоградской области потратит на выборы в 2019 году 300 млн рублей26.11.2018 12:02
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут более двух десятков гаражей26.11.2018 11:49
Реклама