Астраханский депутат похудел за две недели на «прожиточном минимуме»





, что перестал ходить в спортзал, сократил употребление фруктов и стал более раздражительным. Депутат Астраханской областной думы (ЛДПР) Петр Кириллов похудел на 2,5 кг из-за недоедания в рамках эксперимента, согласно которому он пытается прожить месяц на установленный в регионе прожиточный минимум - 10126 рублей. Депутат рассказал ТАСС что перестал ходить в спортзал, сократил употребление фруктов и стал более раздражительным.

Кириллов 10 ноября принял решение попробовать прожить месяц на 10126 рублей (это прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе). Он считает, что этих денег недостаточно для нормальной жизни, и намерен доказать это личным примером. Итоговый результат депутат обещает огласить на заседании думы и от имени фракции выступить за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

«Сегодня примерно середина эксперимента. По весу я потерял примерно 2,5 кг. В прожиточном минимуме на продуктовую корзину заложено 4670 рублей, я уже потратил около 3 тыс., причем, я покупаю самые недорогие продукты, со скидкой, все чеки я сохраняю. Легкое чувство голода есть всегда, очень хочется овощей и фруктов, орехов. Но получается покупать только яблоки - ем одно яблоко в день», - сказал Кириллов.

Еще примерно 1700 рублей депутат потратил на бытовую химию и предметы личной гигиены. От занятий в спортзале пришлось отказаться - слишком дорогой абонемент. Походы в театр и в кино, покупка книги в качественном переплете - тоже пока не для «прожиточного» эксперимента. В начале декабря Кириллов ожидает квитанцию за коммунальные услуги - с учетом отопительного сезона сумма может быть существенной.

«Если говорить об общем состоянии, то я стал быстрее уставать, стал более раздражительным. Но прекращать эксперимент не буду, он завершится 10 декабря», - добавил Кириллов.

В конце октября в подобном эксперименте участвовал депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко. Он пытался прожить на стоимость минимального продуктового набора в своем регионе - 3,5 тыс. рублей. За время эксперимента, который завершился 23 ноября, депутат потерял в весе более 7 кг.

Фото ok.ru