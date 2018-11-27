Шесть и пять лет в колонии общего режима проведут две жительницы Волгограда Шилихина А.А. и Алиева Ю.Ш. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ, женщин осудили за пособничество террористам. Как выяснило следствие, с апреля по октябрь 2013-го года женщины собирали в интернете средства для помощи запрещенным террористическим организациям на территории Сирийской Арабской Республики. Делали они это по предложению другой фигурантки дела - Досумовой М.Н. Сейчас она находится международном розыске. Все полученные деньги осужденные переводили на банковские счета и карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии.
Расследования 27.11.2018 12:17
1427 1
27.11.2018 12:17
Шесть и пять лет в колонии общего режима проведут две жительницы Волгограда Шилихина А.А. и Алиева Ю.Ш. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ, женщин осудили за пособничество террористам. Как выяснило следствие, с апреля по октябрь 2013-го года женщины собирали в интернете средства для помощи запрещенным террористическим организациям на территории Сирийской Арабской Республики. Делали они это по предложению другой фигурантки дела - Досумовой М.Н. Сейчас она находится международном розыске. Все полученные деньги осужденные переводили на банковские счета и карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии.
Шесть и пять лет в колонии общего режима проведут две жительницы Волгограда Шилихина А.А. и Алиева Ю.Ш. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ, женщин осудили за пособничество террористам. Как выяснило следствие, с апреля по октябрь 2013-го года женщины собирали в интернете средства для помощи запрещенным террористическим организациям на территории Сирийской Арабской Республики. Делали они это по предложению другой фигурантки дела - Досумовой М.Н. Сейчас она находится международном розыске. Все полученные деньги осужденные переводили на банковские счета и карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии.
Осужденные подали на обжалование решения суда. Но Верховный Суд Российской Федерации, изучив материалы уголовного дела, оставил приговор без изменений.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
40539 0
04.11.2018 12:21
35761 2
23.11.2018 14:38
11512 20
Жителя Волгоградской области за пьяные гонки на мопеде изолировали от общества на 8 месяцев26.11.2018 16:44
Расследования 26.11.2018 16:44
2227 5 Обсудить
В Волгограде бабушка с внуком выманили 3 миллиона рублей у знакомого26.11.2018 13:07
Расследования 26.11.2018 13:07
2296 7 Обсудить
И третий пошел: Волгоградский облсуд отпустил домой Евгения Щура26.11.2018 12:22
Расследования 26.11.2018 12:22
4048 18 Обсудить
Второй пошел: суд в Волгограде освободил из-под стражи экс-депутата Зверева26.11.2018 10:20
Расследования 26.11.2018 10:20
6784 25 Обсудить
«Потерянный загранник» помешал волгоградскому экс-депутату Щуру выйти на свободу23.11.2018 21:28
Расследования 23.11.2018 21:28
13856 0 Обсудить
В Волгограде осудили жительницу Москвы за продажу съемной квартиры23.11.2018 16:33
Расследования 23.11.2018 16:33
3420 2 Обсудить
В Волгограде будут судить отца-истязателя23.11.2018 15:02
Расследования 23.11.2018 15:02
3227 1 Обсудить
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО23.11.2018 14:38
Расследования 23.11.2018 14:38
11512 20 Обсудить
Бывший декан Волгоградского института бизнеса останется под арестом22.11.2018 18:30
Расследования 22.11.2018 18:30
3408 0 Обсудить
В Волгоградской области мошенники ловят жертв на «пенсионной волне»22.11.2018 16:12
Расследования 22.11.2018 16:12
5374 2 Обсудить
Подозреваемого в расчленении двух девушек оставили в СИЗО Волгограда до весны22.11.2018 11:37
Расследования 22.11.2018 11:37
5489 11 Обсудить
В Волжском предпринимателя осудили за гибель рабочего при капремонте дома22.11.2018 10:33
Расследования 22.11.2018 10:33
1653 2 Обсудить
В Волгограде возбуждено дело о невыплате зарплаты строителю22.11.2018 10:06
Расследования 22.11.2018 10:06
1502 4 Обсудить
На руководителя строительной фирмы в Волгограде завели два уголовных дела21.11.2018 15:49
Расследования 21.11.2018 15:49
9290 5 Обсудить
Дальнобойщик ответит в суде за настойчивый подкуп полицейского в Волгоградской области21.11.2018 15:47
Расследования 21.11.2018 15:47
2602 0 Обсудить
Реклама