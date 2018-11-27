

Шесть и пять лет в колонии общего режима проведут две жительницы Волгограда Шилихина А.А. и Алиева Ю.Ш. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ, женщин осудили за пособничество террористам. Как выяснило следствие, с апреля по октябрь 2013-го года женщины собирали в интернете средства для помощи запрещенным террористическим организациям на территории Сирийской Арабской Республики. Делали они это по предложению другой фигурантки дела - Досумовой М.Н. Сейчас она находится международном розыске. Все полученные деньги осужденные переводили на банковские счета и карты, используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии.

Осужденные подали на обжалование решения суда. Но Верховный Суд Российской Федерации, изучив материалы уголовного дела, оставил приговор без изменений.