Расследования

Вынесли приговор двум волгоградским пособницам сирийских террористов

Расследования 27.11.2018 12:17
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27.11.2018 12:17


Шесть и пять лет в колонии общего режима  проведут две жительницы Волгограда Шилихина А.А. и Алиева Ю.Ш. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального УФСБ, женщин осудили за пособничество террористам. Как выяснило следствие, с апреля по октябрь 2013-го года женщины собирали в интернете средства для помощи запрещенным террористическим организациям на территории Сирийской Арабской Республики. Делали они это по предложению другой фигурантки дела - Досумовой М.Н. Сейчас она находится международном розыске. Все  полученные деньги осужденные переводили на банковские счета и  карты,  используемые участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, действующих на территории Сирии.
Осужденные подали на обжалование решения суда. Но Верховный Суд Российской Федерации, изучив материалы уголовного дела, оставил приговор без изменений.

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