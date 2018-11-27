Трое волгоградцев погибли в результате ДТП в Рязанской области

Происшествия 27.11.2018 12:13
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27.11.2018 12:13
Жители Волгоградской области - 22-летняя девушка, 21-летний мужчина и 33-летняя женщина погибли сегодня в результате ДТП, произошедшего на 279-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По данным МВД Рязанской области – сообщает ИА «Высота 102», - 26-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь в сторону города Тамбов, по предварительным данным, при совершении обгона совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 38-летнего жителя Саратовской области. Трое пассажиров «Ниссан Альмера» погибли на месте происшествия. Сам водитель автомобиля, а также пассажиры автомобиля «Форд Фокус» - 38-летний мужчина и 34-летняя девушка - госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.
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