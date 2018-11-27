Происшествия

На юге Волгограда вылетевшая на трамвайные пути фура повредила линию электропередач

Происшествия 27.11.2018 12:29
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27.11.2018 12:29


В Красноармейском районе Волгоград на улице Виноградной многотонная фура вылетела на трамвайные пути. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на проспекте Героев Сталинграда водитель большегруза не справился с управлением в момент торможения — машину занесло. Никто не пострадал. Но движение трамваев временно остановлено. Также большегруз повредил линию электропередач и ограду.
В администрации Волгограда пояснили, что водитель грузового автомобиля уходил от столкновения с резко затормозившим впереди него легковым автомобилем, в результате вывернул вправо в сторону трамвайных путей.  Специалисты МУП «Метроэлектротранс»  в оперативном порядке  уже приступили к устранению последствий инцидента, чтобы в кратчайшие сроки  восстановить на участке трамвайное движение.  На время работ электротранспорт курсирует по маршруту «Каустик»- «Мариийская». 


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