Волгоградца обманул продавец "виртуальной" незамерзайки

Происшествия 27.11.2018 11:30
652 1
27.11.2018 11:30
Свыше 240 тысяч рублей перевел на банковский счет мошенника один из жителей Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, потерпевший на одном из сайтов нашёл объявление о продаже недорогой незамерзающей жидкости для машин. Мужчина созвонился с «продавцом» и перевел деньги за крупную партию «незамерзайки» - почти 5000 штук. После получения средств «продавец» исчез и выключил телефон.
Возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
46190 4
22.11.2018 21:00
12920 0
19.11.2018 15:28
6740 3
В Волгоградской области задержали ранее судимых мужчин за вымогательство27.11.2018 15:01
Происшествия 27.11.2018 15:01
434 1 Обсудить
Первый снег в Волгоградской области уже стал причиной нескольких аварий27.11.2018 14:29
Происшествия 27.11.2018 14:29
461 1 Обсудить
На скользких дорогах Волгограда сбили трех пешеходов27.11.2018 14:20
Происшествия 27.11.2018 14:20
379 Обсудить
На юге Волгограда вылетевшая на трамвайные пути фура повредила линию электропередач27.11.2018 12:29
Происшествия 27.11.2018 12:29
1138 4 Обсудить
Трое волгоградцев погибли в результате ДТП в Рязанской области27.11.2018 12:13
Происшествия 27.11.2018 12:13
1090 5 Обсудить
В Волгограде при столкновении четырех машин пострадали три человека26.11.2018 16:52
Происшествия 26.11.2018 16:52
3988 2 Обсудить
В волгоградскую тюрьму попытались «доставить» крупную партию мобильной техники26.11.2018 15:05
Происшествия 26.11.2018 15:05
1727 1 Обсудить
В Волгоградской области возбудили уголовное дело на лже-преподавателя сельской школы26.11.2018 14:50
Происшествия 26.11.2018 14:50
2950 9 Обсудить
В Волгоградской области задержали охотников с полным багажником убитых зверей26.11.2018 13:24
Происшествия 26.11.2018 13:24
6944 3 Обсудить
Без вести пропавший гражданин Белоруссии нашелся в Волгоградской области26.11.2018 12:17
Происшествия 26.11.2018 12:17
1645 1 Обсудить
Супруги в детской коляске вывезли дорогую куртку из магазина в Волгограде26.11.2018 12:09
Происшествия 26.11.2018 12:09
2694 3 Обсудить
В Волгоградской области опытная автоледи в утренних потемках насмерть сбила пенсионерку26.11.2018 10:32
Происшествия 26.11.2018 10:32
2820 18 Обсудить
Женщина и двое детей погибли на пожаре в Волгоградской области24.11.2018 16:40
Происшествия 24.11.2018 16:40
4837 0 Обсудить
В Волгограде ранее судимого мужчину задержали за перестрелку в кафе (ВИДЕО)24.11.2018 10:48
Происшествия 24.11.2018 10:48
13075 0 Обсудить
Житель Волгоградской области пытался зарубить сожительницу топором23.11.2018 15:46
Происшествия 23.11.2018 15:46
3143 11 Обсудить
Реклама