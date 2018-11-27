



Волгоградка обратилась в редакцию ИА «Высота 102», чтобы сказать спасибо врачу, который помог ребенку. «Это произошло 16 октября 2018 г. на борту самолета, летевшего из г. Анталия (Турция) в г. Волгоград (рейс ZF3492). Во время полета, когда самолет находился в воздухе, маленькому ребенку стало плохо, начались судороги. Ситуация сама по себе опасная для жизни, в воздухе, на высоте – особенно. Пилоты начали переговоры с землей для того, чтобы принять решение, возвращать самолет в аэропорт Анталия…

К счастью, на борту самолета оказался детский доктор, хирург – Вячеслав Поляков, который смог оказать профессиональную помощь ребенку. Самолет благополучно долетел до Волгограда, маленький пассажир остался жив. Рассказываю эту историю потому, что так часто видим в телевизионных СМИ сюжеты с неадекватными пассажирами на борту самолетов, устраивающих драки, скандалы. Мне кажется эта история вполне достойной, чтобы о ней узнали как можно большее количество людей. Не о псеводогероях хотелось бы слышать с экранов телевизоров, а о таких вот замечательных людях с добрым сердцем и замечательной душой! Доктор работает в нейрохирургическом отделении 7-ой больницы г. Волгограда. Было бы замечательно, если бы компания, осуществляющая рейс, выразила благодарность этому человеку».

Фото с сайта волгоградской больницы №7.