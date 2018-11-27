Происшествия

В Волгоградской области задержали ранее судимых мужчин за вымогательство

Происшествия 27.11.2018 15:01
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27.11.2018 15:01


Двое мужчин были задержаны полицейскими региона за вымогательство 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемые хотели получить деньги за разбитую машину. 
В апреле этого года Виктор Павлов и Алексей Сидоров в Светлоярском районе области сбили на автомобиле  мужчину. А после того, как пострадавший с переломом ноги вышел из больницы, решили «забрать деньги на ремонт автомобиля». Подозреваемые уже имели проблемы с законом - были ранее судимы за "грабеж" и "вымогательство".
В задержании принимали участие сотрудники СОБР «Вектор» и Главного следственного управления России по Волгоградской области.

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