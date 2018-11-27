Общество

В Волгоградской области директор МУП делал закупки на деньги жителей

Общество 27.11.2018 17:42
1285 1
27.11.2018 17:42


Краснослободский районный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы директора МУП «Тепловые сети г. Краснослободск».  Михаил Селюнин был  привлечен к ответственности управлением ФАС по региону за превышение допустимой  суммы по закупкам. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда. 
Проверкой, проведенной прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области, установлено, что заказчиком - МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» -  осуществлены закупки у единственного поставщика на сумму, превышающую два миллиона рублей, также превышающие пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика. Эти денежные средства были получены в результате сборов платежей за отопление с населения. Однако этими деньгами оплачивать закупки в соответствии с законодательством было нельзя. Не согласившись с решением антимонопольного органа, директор Селюнин обратился в суд, который подтвердил законность указанного решения. Он  признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа.
«В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении Селюнина М.С. к исполнению своих обязанностей, что привело к нарушению требований закона о контрактной системе», - подчеркивается в документе.
Напомним, о деятельности руководителя МУП ИА «Высота 102»  сообщало в публикациях «Долг платежом красен: Краснослободскую компанию в Волгоградской области обязали рассчитаться», «Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплату» и других.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
29412 11
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
24643 9
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы
17.11.2018 16:54
14951 0
Общество
27.11.2018 17:01
Общество 27.11.2018 17:01
5487 16 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 16:06
Общество 27.11.2018 16:06
570 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 15:43
Общество 27.11.2018 15:43
6104 20 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 14:10
Общество 27.11.2018 14:10
1545 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 11:39
Общество 27.11.2018 11:39
5845 11 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 11:12
Общество 27.11.2018 11:12
8955 15 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 09:45
Общество 27.11.2018 09:45
1046 4 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 09:26
Общество 27.11.2018 09:26
937 22 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 09:08
Общество 27.11.2018 09:08
8781 28 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2018 08:50
Общество 27.11.2018 08:50
430 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2018 16:16
Общество 26.11.2018 16:16
11536 11 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2018 16:09
Общество 26.11.2018 16:09
2341 9 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2018 14:33
Общество 26.11.2018 14:33
9720 12 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2018 12:02
Общество 26.11.2018 12:02
5171 20 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2018 11:49
Общество 26.11.2018 11:49
1763 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:27
В Волгоградской области тариф за вывоз мусора станет предновогодним сюрпризом для населения Cмотреть видео
17:42
В Волгоградской области директор МУП делал закупки на деньги жителейСмотреть фотографии
17:01
Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме ДонаСмотреть фотографии
16:27
Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский заводСмотреть фотографии
16:06
Без ограниченных возможностей: волгоградцы взяли золото на всероссийском конкурсе профмастерстваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Офисы пенсионного фонда в Волгоградской области нуждаются в охране от террористических угрозСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде бизнесвумен разорила компанию после смерти партнераСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области задержали ранее судимых мужчин за вымогательствоСмотреть фотографии
14:29
Первый снег в Волгоградской области уже стал причиной нескольких аварийСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области стали меньше делать абортовСмотреть фотографии
14:20
На скользких дорогах Волгограда сбили трех пешеходовСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде ожидают ухудшения погодыСмотреть фотографии
13:52
Регоператор Волгоградской области «нанял» сборщика мусораСмотреть фотографии
12:47
Астраханский депутат похудел за две недели на «прожиточном минимуме»Смотреть фотографии
12:29
На юге Волгограда вылетевшая на трамвайные пути фура повредила линию электропередачСмотреть фотографии
12:17
Вынесли приговор двум волгоградским пособницам сирийских террористовСмотреть фотографии
12:13
Трое волгоградцев погибли в результате ДТП в Рязанской областиСмотреть фотографии
12:04
Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспорта и гендиректора «Ротора»Смотреть фотографии
11:39
Похвальный лист: волгоградского доктора поблагодарили за спасение ребенка в самолетеСмотреть фотографии
11:30
Волгоградца обманул продавец "виртуальной" незамерзайкиСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде инвалида оставили без гаражаСмотреть фотографии
11:01
«МегаФон» интегрировал Виртуальную АТС с решением «1С:Управление нашей фирмой»Смотреть фотографии
09:45
Волгоград дождался первого снега (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
09:26
В Волгограде на расчистку дорог от первого снега вышли десятки единиц техникиСмотреть фотографии
09:08
В Волгоградской области уменьшена величина прожиточного минимума для населенияСмотреть фотографии
08:50
Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»Смотреть фотографии
08:48
Интернет-сервис по автоматическому сбору и передаче информации с электросчетчиков протестировалиСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде спортивным чиновникам устроили разбор полетов после фиаско «Ротора»Cмотреть видео
17:54
Мэрия Волжского сокращает чиновниковСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде при столкновении четырех машин пострадали три человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 