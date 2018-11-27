В Волгоградской области директор МУП делал закупки на деньги жителей

Общество 27.11.2018 17:42
1285 1
27.11.2018 17:42
Краснослободский районный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы директора МУП «Тепловые сети г. Краснослободск». Михаил Селюнин был привлечен к ответственности управлением ФАС по региону за превышение допустимой суммы по закупкам. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда.
Проверкой, проведенной прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области, установлено, что заказчиком - МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» - осуществлены закупки у единственного поставщика на сумму, превышающую два миллиона рублей, также превышающие пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика. Эти денежные средства были получены в результате сборов платежей за отопление с населения. Однако этими деньгами оплачивать закупки в соответствии с законодательством было нельзя. Не согласившись с решением антимонопольного органа, директор Селюнин обратился в суд, который подтвердил законность указанного решения. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа.
«В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении Селюнина М.С. к исполнению своих обязанностей, что привело к нарушению требований закона о контрактной системе», - подчеркивается в документе.
Напомним, о деятельности руководителя МУП ИА «Высота 102» сообщало в публикациях «Долг платежом красен: Краснослободскую компанию в Волгоградской области обязали рассчитаться», «Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплату» и других.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29412 11
28.10.2018 19:26
24643 9
17.11.2018 16:54
14951 0
Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона27.11.2018 17:01
Без ограниченных возможностей: волгоградцы взяли золото на всероссийском конкурсе профмастерства27.11.2018 16:06
Офисы пенсионного фонда в Волгоградской области нуждаются в охране от террористических угроз27.11.2018 15:43
В Волгограде ожидают ухудшения погоды27.11.2018 14:10
Похвальный лист: волгоградского доктора поблагодарили за спасение ребенка в самолете27.11.2018 11:39
В Волгограде инвалида оставили без гаража27.11.2018 11:12
Волгоград дождался первого снега (ФОТОРЕПОРТАЖ)27.11.2018 09:45
В Волгограде на расчистку дорог от первого снега вышли десятки единиц техники27.11.2018 09:26
В Волгоградской области уменьшена величина прожиточного минимума для населения27.11.2018 09:08
Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»27.11.2018 08:50
Жители дома в Волгограде подозревают УК-«фантом» в коррупции26.11.2018 16:16
Сегодня ночью в Волгограде ждут снег26.11.2018 16:09
В Волгоградской области 33-летней женщине отказали в приеме на работу из-за… возраста26.11.2018 14:33
Избирком Волгоградской области потратит на выборы в 2019 году 300 млн рублей26.11.2018 12:02
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут более двух десятков гаражей26.11.2018 11:49
Реклама