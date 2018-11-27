В Волгоградской области директор МУП делал закупки на деньги жителей

Краснослободский районный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы директора МУП «Тепловые сети г. Краснослободск». Михаил Селюнин был привлечен к ответственности управлением ФАС по региону за превышение допустимой суммы по закупкам. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда.

Проверкой, проведенной прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области, установлено, что заказчиком - МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» - осуществлены закупки у единственного поставщика на сумму, превышающую два миллиона рублей, также превышающие пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика. Эти денежные средства были получены в результате сборов платежей за отопление с населения. Однако этими деньгами оплачивать закупки в соответствии с законодательством было нельзя. Не согласившись с решением антимонопольного органа, директор Селюнин обратился в суд, который подтвердил законность указанного решения. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа.

«В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении Селюнина М.С. к исполнению своих обязанностей, что привело к нарушению требований закона о контрактной системе», - подчеркивается в документе.

Напомним, о деятельности руководителя МУП ИА «Высота 102» сообщало в публикациях «Долг платежом красен: Краснослободскую компанию в Волгоградской области обязали рассчитаться», «Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплату» и других.