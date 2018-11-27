В Волгограде инвалида оставили без гаража

Общество 27.11.2018 11:12
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27.11.2018 11:12
Инвалиду не удалось добиться признания незаконным отказа администрации района в предоставлении земельного участка под металлический гараж. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, мужчина является инвалидом первой группы с детства, он нетрудоспособен, нуждается в постоянном постороннем уходе. Ему на праве собственности принадлежит автомобиль. Отец волгоградца обратился в администрацию района с просьбой предоставить место под размещение металлического гаража, расположенного напротив дома для хранения автомобиля, которым пользуется его сын. Однако районная администрация отказала в этой просьбе на основании того, что предполагаемое место для гаража расположено на расстоянии более 100 метров от входа в жилой дом.
У чиновников оказались и другие аргументы. Оказалось, что инвалиду не выдавался спецтранспорт согласно закону о социальной защите инвалидов, а машину он купил на свои средства. Суд пришел к выводу, что волгоградец не представил доказательств, что он относится к той категории инвалидов, которые имеют право на получение от органов социальной защиты спецтранспорта как технического средства своей реабилитации.
Кроме того, места для стоянки и хранения транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи от входа в жилое здание не далее 100 м. Но в данном случае гараж предполагалось разместить на расстоянии 263 метров. На этом основании в иске инвалиду было отказано. Решение вступило в законную силу после обжалования.
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