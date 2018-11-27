Волгоград дождался первого снега (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 27.11.2018 09:45
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27.11.2018 09:45
За несколько дней до окончания последнего осеннего месяца в Волгограде выпал первый снег. Кого-то он обрадовал, для кого-то означает начало долгой и холодной зимы, но, как поется в известной песне, «у природы нет плохой погоды». Первые снежные мгновения запечатлел фотокорреспондент ИА «Высота 102».
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