Мэрия Волжского сокращает чиновников

Политика 26.11.2018 17:54
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26.11.2018 17:54
Два управления в администрации Волжского объединяются в одно структурное подразделение и создается комитет по делам молодежи. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в мэрии, такое решение принято депутатами городской думы. Теперь в структуре администрации будет комитет земельных ресурсов и градостроительства. Благодаря процедуре оптимизации специалисты, занимающиеся вопросами земельных ресурсов и градостроительства, будут работать в более тесном взаимодействии, - убеждены в мэрии. Сокращение 7 штатных единиц позволит сэкономить бюджетные средства. Кроме этого, в городской администрации в самостоятельную структуру выделили комитет по делам молодежи. Ранее его функцию выполнял отдел по работе с молодежью управления культуры. Главная цель деятельности – организация работы с молодежью, поддержка волонтерского движения и другие мероприятия по вовлечению молодых волжан в общественную жизнь города.
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