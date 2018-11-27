Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»





Семинар, посвященный профилактической деятельности с несовершеннолетними, в том числе - связанной с употреблением алкоголя в рамках национального проекта «Семейный разговор» при поддержке AB InBev Efes прошел в Волгограде. В Волгоградском социально-педагогическом колледже собрались организаторы и сотрудники ведущих образовательных учреждений области и обсудили пожелания к наполнению и формату программы для работы с современными подростками и их семьями.

Искренний, честный диалог между родителями и детьми – основа счастливой и крепкой семьи, ведь любые невзгоды проще преодолеть, когда дома царит взаимопонимание, а близкие поддерживают друг друга и с готовностью протягивают руку помощи. Именно вопросу повышения культуры отношений внутри семей и посвящена программа «Семейный разговор». Однако, как было отмечено на семинаре, не менее важно вовлечение в процесс профилактики педагогического сообщества, психологов и работников комиссий по делам несовершеннолетних.

В Волгоградской области программа реализуется при поддержке Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

«Время диктует новые вызовы и очень важно внедрять современные методы в нашу работу. Семьи бывают разные, но ребенок должен знать, что рядом есть взрослые, которые разрешат самые сложные ситуации. Ребенок не должен быть один на один со своей проблемой. Мероприятия такого уровня очень важны. Семинар актуален, и благодаря социальной ответственности компании, которая не стоит в стороне от проблемы, стало возможным обсудить эти вопросы с самыми авторитетными экспертами и профессионалами», - отметила Ольга Душкина, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав комитета образования, науке и молодежной политике Волгоградской области.

По мнению ведущего семинара, известного психолога-психотерапевта с 30-летним стажем, медика, тренера-преподавателя Института групповой и семейной терапии и Центра подготовки персонала Леонида Кроля (Москва) Павла Лебедько, семинары программы «Семейного разговора» позволяют специалистам не только обменяться опытом, но и найти подходы в работе, которые были бы удобными. Он рассказал педагогам, психологам и социальным работникам об эффективных методах профилактики и предотвращения появления зависимостей у несовершеннолетних, а также о том, как наладить честный и открытый диалог с ребенком и его родителями на эту непростую тему.

«Возможно ли наладить взаимодействие с пьющими родителями? Надо понимать, что в каких-то случаях мы не сможем это сделать. Но мы должны искать. Атака, нападение – это не контакт. Надо находить способы, «потянуть какую-то ниточку»…Начинаются же зависимости почти всегда именно в подростковом возрасте. Этот факт требует от нас, психологов, учителей, социальных работников, действий и влияния: умных действий и адекватного влияния. Если мы, профессионалы, сможем помочь семьям подростков стать менее дисфункциональными, то тогда мы на самом деле будем полезны. Эта точка приложения усилий – самая важная и наиболее действенная. Родителям я бы рекомендовал развиваться. Это нужно делать и передавать ребенку», - отметил Павел Лебедько.

Как отметила менеджер по корпоративной социальной ответственности AB InBev Efes Татьяна Полякова, в 2019 году программу «Семейный разговор» ожидает перезапуск в новом формате. Ключевые изменения коснутся структуры и адаптации программы для онлайн-пространства. «Для компании очень важно взаимодействовать с экспертами, родителями и педагогами по вопросам недопустимости употребления алкогольных напитков несовершеннолетними. Волгоградская область – флагман нашей программы, здесь с большим вниманием относятся к этой теме, а хорошая обратная связь нам очень важна», - рассказала Татьяна Полякова.

Напомним, первый семинар в рамках «Семейного разговора» в нашем регионе прошел в апреле 2015 года. Кроме тренингов и информационных материалов на семинаре были продемонстрированы различные организационные формы работы и методики. В период 2016 – 2017 годов были проведены второй и третий модули программы по внедрению методик в деятельность педагогов-психологов.

«Любую проблему проще предотвратить, чем бороться с её последствиями. Сделать это без доверительных отношений и взаимопонимания в семье почти невозможно, поэтому так важно, чтобы у родителей был контакт с ребенком – тогда они будут знать, что происходит в его жизни, что беспокоит, и нужна ли ему в данный момент поддержка или совет. Когда ребенок уверен, что дома его поймут и помогут, он будет обращаться к семье, а не замыкаться в себе. Именно этому – построению правильных взаимоотношений и открытому диалогу и помогает научиться «Семейный разговор»», – отмечает исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.





Справка. Программа «Семейный разговор» была разработана в 2012 году авторским коллективом Федерации психологов образования России и курировалась Общественным советом некоммерческого партнерства «ТВОЙ ВЫБОР». Инициатива стала лауреатом Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» и была рекомендована для использования в образовательных учреждениях. На сегодняшний день при поддержке Союза российских пивоваров «Семейный разговор» реализуется уже в 21 регионе Российской Федерации.



