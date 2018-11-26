В Волгограде при столкновении четырех машин пострадали три человека

Три человека пострадали во время аварии с участием четырех автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось в Кировском районе города по улице Саши Чекалина.

По предварительной информации, водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Спортаж» и грузовым автомобилем. От удара отечественный автомобиль «отлетел» в «Хендэ Соната». Травмы получили водитель и пассажирка «Лады», а также женщина на пассажирском сидении «Хендэ Соната».

По словам водителя «Лады Гранта», он уснул за рулем. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.