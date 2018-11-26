Жителя Волгоградской области за пьяные гонки на мопеде изолировали от общества на 8 месяцев

Расследования 26.11.2018 16:44
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26.11.2018 16:44
Прокуратура добилась ужесточения наказания водителю, неоднократно управлявшему транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, постановлением Новоаннинского районного суда Волгоградской области удовлетворено апелляционное представление районного прокурора об изменении приговора мирового судьи судебного участка № 39 Волгоградской области от 3 октября 2018 года в отношении 29-летнего местного жителя Андрея Фирсова.
Приговором суда первой инстанции Фирсов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что 14 августа 2018 года на территории г.Новоаннинский он управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он неоднократно привлекался, в том числе к уголовной ответственности, за аналогичные деяния с назначением наказания в виде условной меры.
Несмотря на указанные обстоятельства мировой суд, вопреки позиции государственного обвинения, вновь назначил Фирсову наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Прокуратура Новоаннинского района оспорила приговор в апелляционном порядке в связи с его чрезмерной мягкостью и несправедливостью.
Новоаннинский районный суд разделил мнение прокуратуры, исключив из приговора указание на применение условной меры осуждения.
Теперь за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Фирсову предстоит провести 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он в течение 2 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.
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