Сегодня ночью в Волгограде ждут снег





В связи с неблагоприятным прогнозом погоды Волгоградского ЦГМС все подразделения муниципальных дорожно-коммунальных служб приведены в оперативную готовность. Согласно предварительным данным сегодня ночью и в первой половине 27 ноября в Волгограде ожидаются мокрый снег, туманы, что может привести к образованию на дорогах гололедицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, спецтехника готова начать обработку дорожного полотна и пешеходных дорожек противогололедными реагентами с первых минут ухудшения погодных условий. Для этого организовано дежурство комбинированных машин во всех районах города. В первую очередь спецтехника выйдет на мосты и путепроводы, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта на сложных участках дорог. При продолжительных осадках городские службы готовы к увеличению группировки техники на дорогах, обработка улично-дорожной сети от образования гололедицы будет производиться до начала «часа пик», а также сразу после него. Такой режим работы позволяет обработать максимальную площадь дороги, при этом обеспечив безопасность дорожного движения. В связи с этим дорожно-коммунальные службы призывают горожан не бросать транспорт у обочин дорог и проездов, чтобы не мешать качественной уборке.

Напомним, первый снег ждали в Волгограде еще около недели назад. Тогда снегопад так и не дошел до областного центра, его наблюдали лишь жители северных районов области, на юге - жители Котельниковского района.



