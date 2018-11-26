На «Волгоград Арене» появится еще один музей





На территории стадиона «Волгоград Арена» планируется создать музей спорта, выставочный центр, детские и спортивные объекты. Об этом рассказал сегодня председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко, изложивший план использования стадиона в режиме наследия на 2019-2024 годы, который в настоящее время проходит согласование на федеральном уровне.

Напомним, передать стадион Волгоградской области из федеральной собственности планируется в июне 2019 года. Факторами развития спортивного сооружения станет проведение матчей «Ротора», футбольных встреч федерального уровня, других спортивных мероприятий, а также концертов и выставок. В рамках концепции продолжится совершенствование инфраструктуры, позволяющей развивать детский и массовый спорт, создавать условия для семейного отдыха и увеличения туристского потока в регион.

Напомним, на «Волгоград Арене» состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018, зрителями которых стали порядка 160 тысяч человек, около 50 тысяч из них — иностранные болельщики. Более 600 тысяч смогли присоединиться к футбольному празднику на площадке фестиваля болельщиков. Общее количество туристов, посетивших Волгоградскую область в период проведения ЧМ-2018, составило более 220 тысяч человек, а количество иностранных гостей превысило аналогичный показатель за весь 2017 год в два раза.











