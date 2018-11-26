Общество

Жители дома в Волгограде подозревают УК-«фантом» в коррупции

Общество 26.11.2018 16:16
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26.11.2018 16:16


Сегодня жители злополучного дома №1Б по улице Скосырева заявили ИА «Высота 102», что о ситуации с банкротством их управляющей компании ООО «Комплекс», которую и в глаза за два с лишним года не видели,  они неоднократно предупреждали власти. В результате на десятки их обращений были получены всевозможные ответы-отписки, а по существу дела ничего не изменилось. Они платят огромные деньги за коммунальные услуги, которые не получают, по-прежнему подвальное помещение многоквартирного дома затоплено на полметра водой и они живут с комарами и вонью, санитарное состояние придомовой территории ужасающее,  мусор как не вывозился, так и не вывозится, и так далее, и так далее. 
Примечательно, что их дом, который еще недавно был общежитием строительного техникума, расположен напротив здания администрации, где работает заместитель губернатора региона Валентина Гречина. Узнав о банкротстве компании, жители отправились в минувшую пятницу к чиновнице на прием, но и там конкретики не получили. 
«Почему- то многие делают вид, что вообще впервые слышат о ситуации с нашей многоэтажкой, - рассказывают жильцы. – И никто не может ответить на вопрос: почему, когда в 2016 году эти два здания передавали из областного фонда в муниципальный, они не были сданы в эксплуатацию как многоквартирные дома? Более того, квартиры как таковые вообще нигде не зарегистрированы, в  госреестре значатся только комнаты». 
По словам жильцов,  теперь людей призывают заключать договора социального найма. «Но как можно заключать договора на комнаты, если мы живем в квартирах? – спрашивают жильцы. - Кроме того, на сегодняшнее время у нас заключен договор с техникумом, в чьем ведении эти здания и находились, и этот договор не отменен и не расторгнут. С городом договора нет. Но нам включают в ремонт и содержание общего имущества дома,  и  техническое обслуживание здания. Как получилось, что общая площадь двух зданий составляет 13,5 тысяч кв. метров, а  зарегистрировано только 7 тыс. 800  кв. метров?». 
В действиях многих, причастных к ситуации с их домами, жильцы видят коррупционную составляющую, о чем и сообщили в очередном обращении в прокуратуру.
Напомним, ООО "Комплекс" арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом на минувшей неделе. Кредиторская задолженность управляющей компании, которая имела и до сих пор имеет в управлении дома в Волгограде и в Волжском, составила более 11 миллионов рублей. Компания задолжала многочисленным поставщикам ресурсов, при этом уже долгое время жильцы домов не имеют связи с этой УК, которую  они  прозвали "фантомом". Тем не менее ООО "Комплекс" до сих пор не лишено лицензии на управление многоквартирными домами. При этом госжилнадзор неоднократно привлекал к ответственности компанию за невыполнение обязательств перед собственниками квартир. 
Подробности - в видеоматериале ИА "Высота 102".




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