Жители дома в Волгограде подозревают УК-«фантом» в коррупции





Сегодня жители злополучного дома №1Б по улице Скосырева заявили ИА «Высота 102», что о ситуации с банкротством их управляющей компании ООО «Комплекс», которую и в глаза за два с лишним года не видели, они неоднократно предупреждали власти. В результате на десятки их обращений были получены всевозможные ответы-отписки, а по существу дела ничего не изменилось. Они платят огромные деньги за коммунальные услуги, которые не получают, по-прежнему подвальное помещение многоквартирного дома затоплено на полметра водой и они живут с комарами и вонью, санитарное состояние придомовой территории ужасающее, мусор как не вывозился, так и не вывозится, и так далее, и так далее.

Примечательно, что их дом, который еще недавно был общежитием строительного техникума, расположен напротив здания администрации, где работает заместитель губернатора региона Валентина Гречина. Узнав о банкротстве компании, жители отправились в минувшую пятницу к чиновнице на прием, но и там конкретики не получили.

«Почему- то многие делают вид, что вообще впервые слышат о ситуации с нашей многоэтажкой, - рассказывают жильцы. – И никто не может ответить на вопрос: почему, когда в 2016 году эти два здания передавали из областного фонда в муниципальный, они не были сданы в эксплуатацию как многоквартирные дома? Более того, квартиры как таковые вообще нигде не зарегистрированы, в госреестре значатся только комнаты».

По словам жильцов, теперь людей призывают заключать договора социального найма. «Но как можно заключать договора на комнаты, если мы живем в квартирах? – спрашивают жильцы. - Кроме того, на сегодняшнее время у нас заключен договор с техникумом, в чьем ведении эти здания и находились, и этот договор не отменен и не расторгнут. С городом договора нет. Но нам включают в ремонт и содержание общего имущества дома, и техническое обслуживание здания. Как получилось, что общая площадь двух зданий составляет 13,5 тысяч кв. метров, а зарегистрировано только 7 тыс. 800 кв. метров?».

В действиях многих, причастных к ситуации с их домами, жильцы видят коррупционную составляющую, о чем и сообщили в очередном обращении в прокуратуру.

Напомним, ООО "Комплекс" арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом на минувшей неделе. Кредиторская задолженность управляющей компании, которая имела и до сих пор имеет в управлении дома в Волгограде и в Волжском, составила более 11 миллионов рублей. Компания задолжала многочисленным поставщикам ресурсов, при этом уже долгое время жильцы домов не имеют связи с этой УК, которую они прозвали "фантомом". Тем не менее ООО "Комплекс" до сих пор не лишено лицензии на управление многоквартирными домами. При этом госжилнадзор неоднократно привлекал к ответственности компанию за невыполнение обязательств перед собственниками квартир.

Подробности - в видеоматериале ИА "Высота 102".













